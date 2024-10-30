Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США, повідомляє CNN.

Скільки американців проголосували на виборах президента США

«За сім днів до дня виборів понад 50,5 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування», – ідеться у повідомлення.

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Відомо, що CNN стежить за достроковим голосуванням у 36 штатах.

Президентській вибори у США − що треба знати

Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

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Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

27 жовтня Трамп на мітингу в Нью-Йорку зробив низку антиіммігрантських заяв, а його союзники підтримали його, висловивши своєю чергою вульгарні та расистські наративи.

Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

Більше по темі Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про вибори президента США - 2024 Шефредактор Kyiv Post в ефірі телеканалу "Прямий" розповідає про риторику та шанси на перемогу Трампа і Гарріс та зменшення американської підтримки України.

З липня Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

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Гарріс заявляла, що російський президент Владімір Путін "сидітиме в Києві".

У США надають перевагу експрезиденту США Трампу перед віцепрезиденткою Камалою Гарріс у питанні щодо того, хто краще врегулює війну в Україні.

Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Трампа вийти на повторні дебати з нею "слабким ходом".

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.