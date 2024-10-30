Україна запросила Австрію долучитися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна та Австрія будуть співпрацювати - що відомо

У ході перемовин із послом Австрії Арадом Бенкьо заступник міністра оборони з європейської інтеграції Сергій Боєв наголосив, що співробітництво України та Австрії має значний потенціал для зростання, зокрема у сфері технологій.

Advertisement

Боєв поінформував посла про можливості інвестування в українську промисловість, зокрема у виробництво засобів для розмінування й електронних засобів захисту населення від ракет і БПЛА.

«Ми запрошуємо австрійські компанії локалізовувати виробництво в Україні або інвестувати у вже існуючі підприємства», – заявив він.

Сторони обговорили також цінність внеску Місії Євросоюзу з підготовки українських військових (EUMAM).

Боєв подякував Австрії за фінансову, дипломатичну й гуманітарну підтримку.

«Австрія вже долучилася до важливих ініціатив з відновлення енергетичної інфраструктури, реабілітації наших цивільних людей, розмінування. Маємо потенціал для посилення такого співробітництва», – зауважив заступник.

Advertisement

Що відомо про коаліцію з розмінування

18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні.

Тоді 22 країни підписали протокол про наміри створення коаліції. Проєкт очолюють Литва та Ісландія.

Коаліція з розмінування дозволяє консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері.

Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування.