Служба безпеки Україна затримала 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.
Про це ідеться у повідомленні СБУ.
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СБУ затримала адміністраторів Вайбер і Телеграм-каналів
На Прикарпатті заблокували діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері.
Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.
На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам.
Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.
На Львівщині: викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону.
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Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України.
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
В Україні викрили 19 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію
Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.
Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.
Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.