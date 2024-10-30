Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.

Вони палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад стратегічно важливого напрямку залізничного сполучення.

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На Львівщині: викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону.

Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам.

Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Прикарпатті заблокували діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері.

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Про це ідеться у повідомленні СБУ .

Служба безпеки Україна затримала 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

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Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

В Україні викрили 19 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.