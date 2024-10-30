48-річний українець загинув під час поліцейського втручання неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві, повідомляє RMF FM.

У Польщі загинув українець - що відомо

Громадянин України приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна.

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Як зазначили правоохоронці, власник компанії викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Українець відмовлявся представлятися тане реагував на команди правоохоронці, хоча знає польську мову.

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Патрульні вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення особи, але він почав чинити опір.

Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.

Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога не змогла привести чоловіка до тями.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

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