48-річний українець загинув під час поліцейського втручання неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві, повідомляє RMF FM.

У Польщі загинув українець - що відомо

Громадянин України приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна.

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Як зазначили правоохоронці, власник компанії викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Українець відмовлявся представлятися тане реагував на команди правоохоронці, хоча знає польську мову.

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Патрульні вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення особи, але він почав чинити опір.

Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.

Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога не змогла привести чоловіка до тями.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

Згідно із даними видання, Призначено розтин, токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла.

У Польщі сталася смертельна аварія за участі українців

10 жовтня поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" загинули двоє громадян України.

Мікроавтобус Fiat, у якому перебували семеро українських громадян, їхав на піший перехід "Медика-Шегині". Транспортний засіб наїхав на вантажівку, яка стояла на дорозі з вимкнутими світлами фар.