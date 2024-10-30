Литва надала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, Україна отримала снаряди, міномети та генератори.

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

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Що увійде до пакету допомоги від Литви

"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - ідеться в повідомленні.

Цього року Литва вже передала Україні:

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  • 155-мм артснаряди
  • бронетранспортери M113
  • системи захисту від дронів
  • зимове спорядження та теплий одяг
  • боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf
  • системи дистанційного підриву RISE-1
  • генератори
  • навантажувач
  • складні ліжка тощо.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Литва зробить внесок у євроінтеграцію України

23 жовтня Кабінет міністрів Литви схвалив надання 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України у межах проєкту «Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України».

Кошти нададуть протягом кількох років: 330 тис. євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тис. євро у 2027 році.

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