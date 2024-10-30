Литва надала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, Україна отримала снаряди, міномети та генератори.
Про це повідомило міністерство оборони Литви.
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Що увійде до пакету допомоги від Литви
"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - ідеться в повідомленні.
Цього року Литва вже передала Україні:
- 155-мм артснаряди
- бронетранспортери M113
- системи захисту від дронів
- зимове спорядження та теплий одяг
- боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf
- системи дистанційного підриву RISE-1
- генератори
- навантажувач
- складні ліжка тощо.
З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to stand strong with Ukraine. This week, essential military support – generators, ammunition, mortar shells and more – will reach the Ukrainian Armed Forces, ensuring they are well equipped to fight against the enemy this winter.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2z8GgncNn2— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 30, 2024
Литва зробить внесок у євроінтеграцію України
23 жовтня Кабінет міністрів Литви схвалив надання 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України у межах проєкту «Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України».
Кошти нададуть протягом кількох років: 330 тис. євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тис. євро у 2027 році.