Литва надала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, Україна отримала снаряди, міномети та генератори.

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

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Що увійде до пакету допомоги від Литви

"Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня важлива військова підтримка - генератори, боєприпаси, міномети тощо - надійде до Збройних Сил України, щоб вони були добре оснащені для боротьби з ворогом цієї зими", - ідеться в повідомленні.

Цього року Литва вже передала Україні:

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155-мм артснаряди

бронетранспортери M113

системи захисту від дронів

зимове спорядження та теплий одяг

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf

системи дистанційного підриву RISE-1

генератори

навантажувач

складні ліжка тощо.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.