Європейська комісія уперше виступила з публічною критикою телемарафону. У ЄК зазначили, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це ідеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів.

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Що заявила Єврокомісія про телемарафон

Серед критичних зауважень є те, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини".

Крім того, Європейська комісія має сумніви щодо об’єктивності телемарафону.

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"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – ідеться у звіті.

Також Єврокомісія дорікнула телеканалу "Рада", основним завданням якого мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність".

Україна має бути готова до вступу в ЄС не пізніше кінця 2025 року

10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що мета України – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Європейського Союзу.

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22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначала, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року.

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25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі почалися офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це був передостанній і найскладніший крок до членства в ЄС.

21 червня Рада Європейського Союзу затвердила переговорні межі для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС. 

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