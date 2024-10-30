Європейська комісія уперше виступила з публічною критикою телемарафону. У ЄК зазначили, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.
Про це ідеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Що заявила Єврокомісія про телемарафон
Серед критичних зауважень є те, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини".
Крім того, Європейська комісія має сумніви щодо об’єктивності телемарафону.
"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – ідеться у звіті.
Також Єврокомісія дорікнула телеканалу "Рада", основним завданням якого мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність".
Україна має бути готова до вступу в ЄС не пізніше кінця 2025 року
10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що мета України – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Європейського Союзу.
Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну імпортну спроможність
22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначала, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року.
25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі почалися офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це був передостанній і найскладніший крок до членства в ЄС.
21 червня Рада Європейського Союзу затвердила переговорні межі для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.