Кабінет міністрів Литви схвалив надання 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України в рамках проєкту «Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України», що фінансується Європейською комісією.
Про це повідомляє мовник LRT.
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Литва зробить внесок у євроінтеграцію України
Кошти нададуть протягом кількох років: 330 тис. євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тис. євро у 2027 році.
Проєкт націлений на зміцнення державних інститутів України та підвищення їхнього потенціалу у сфері координації та моніторингу інтеграції з ЄС, гармонізації законодавства та поліпшення комунікації з питань євроінтеграції.
Литва, будучи одним із ключових прихильників України від початку російського вторгнення, продовжує активно підтримувати процес її інтеграції до ЄС.
Литва узгодила допомогу Україні на €3,5 млрд
8 жовтня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що його країна передасть чергову допомогу для потреб України.
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«З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро», - сказав Ландсберґіс.
Він зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну та висловив підтримку Мирного плану президента Володимира Зеленського.
«Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень», - сказав міністр закордонних справ Литви.