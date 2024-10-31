У п'ятницю, 1 листопада, на посту "Вишнє Нємецьке" Міхаловецької митниці відбуватиметься оновлення серверного програмного забезпечення, повідомила Державна митна служба України.
Пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" тимчасово не пропускає вантажівки
"У зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон", – попередило відомство.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Технічні роботи відбуватимуться з 09:00 до 15:00.
Держмитслужба закликала перевізників враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Черги на кордоні з Польщею: яка ситуація на ПП зараз
Черга для автобусів рухається окремо, тож у середньому кожен із них затримується на кордоні від 1 до 5 годин. Однак у пікові періоди, такі як святкові дні або сезонні переміщення людей, які прагнуть перетнути кордон якнайшвидше, час очікування може збільшуватися до 8-10 годин.
Найбільш завантаженими КПП вважаються "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне". Саме вони з’єднують основні автомобільні шляхи між Україною та Польщею.