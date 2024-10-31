У п'ятницю, 1 листопада, на посту "Вишнє Нємецьке" Міхаловецької митниці відбуватиметься оновлення серверного програмного забезпечення, повідомила Державна митна служба України.

Пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" тимчасово не пропускає вантажівки

"У зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон", – попередило відомство.

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Технічні роботи відбуватимуться з 09:00 до 15:00.

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Держмитслужба закликала перевізників враховувати цю інформацію під час планування поїздок.