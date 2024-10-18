Потік автомобілів через кордон між Польщею та Україною не вщухає, адже це один із найзручніших способів виїзду в Європу. Щоб дізнатися, які пункти пропуску наразі відкриті, та не застрягти в черзі на кордоні, краще завчасно спланувати свій маршрут. Підказуємо, як забезпечити собі максимально швидке проходження кордону.

Який наразі час очікування на кордоні з Польщею?

Час проходження кордону між Україною та Польщею може дуже відрізнятися, і все залежить від обраного пункту пропуску та кількості вантажних автомобілів на ньому. Звісно, черга для автобусів рухається окремо, тож у середньому кожен із них затримується на кордоні від 1 до 5 годин. Однак у пікові періоди, такі як святкові дні або сезонні переміщення людей, які прагнуть перетнути кордон якнайшвидше, час очікування може збільшуватися до 8-10 годин. Найбільш завантаженими КПП вважаються “Шегині-Медика”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”. Саме вони з’єднують основні автомобільні шляхи між Україною та Польщею. На швидкість проходження кордону впливає також час доби – вечір та ранок є найзавантаженішими періодами.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Перед тим, як обрати маршрут, перевірте, через який пункт пропуску поїде ваш автобус. Знання середнього часу очікування на різних пунктах пропуску допоможе вам краще спланувати свою поїздку та не запізнитися на пересадку. Зважаючи на можливість втрапити у велику чергу на кордоні, рекомендуємо вам залишати великий люфт між пересадкою на потяг або літак у Польщі. Досвідчені подорожуючі вже настільки не довіряють транспорту й перевізникам, що зазвичай беруть квитки для подальшої подорожі на наступний день із ночівлею у Польщі.

Актуальну інформацію щодо стану пунктів пропуску в день виїзду важливо перевіряти ще й тому, що польські фермери регулярно погрожують заблокувати той чи інший ПП. Так, на сьогодні в ПП "Медика-Шегині" не заблоковано рух вантажівок, хоча раніше польські фермери й обіцяли повністю перекрити рух на цій ділянці.

Advertisement

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважує, що наразі кількість перетинів кордону знизилася. За серпень кордон перетнули в обидва боки 4 млн людей, а у вересні кількість перетинів коливалася на рівні 3 млн. Держприкордонслужба очікує збільшення кількості подорожуючих на зимові свята.

Де можна відстежувати черги на кордоні Польща-Україна онлайн?

Подорожуючи за кордон, українці часто стикаються з чергами у пунктах пропуску. Наближається період новорічно-різдвяних свят, тож у будь-якому пункті пропуску, вздовж нашого державного кордону очікують значного збільшення пасажиропотоку. Саме тому не слід нехтувати можливістю перевірити стан кордону онлайн, щоб вчасно вивчити ситуацію на КПП.

Advertisement

"Увесь період воєнного стану понад 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша. Ми публікуємо інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти", – заявляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Підказуємо вам різноманітні державні та приватні ресурси, де можна дізнатися, яким пунктом пропуску варто скористатися саме сьогодні та де можна проїхати без черг. Детальну інформацію про стан справ на всіх ПП вздовж кордону, таких як Краківець, Ягодин-Дорогуськ та Рава-Руська, можна побачити онлайн в прямому ефірі. Отже, перевірити стан черг на пунктах пропуску можна за допомогою таких ресурсів: