13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

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"Жодної правки окрім правки по зарплатах прокурорів не змінили", – пояснив Железняк.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Кабмін очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30%

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.

20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.