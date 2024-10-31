Служба безпеки України затримала в Харкові агентку Головного розвідувального управління Росії, яка готувала низку комбінованих ударів по місту.

СБУ викрила агентку РФ, яка пропонувала бійцям ЗСУ клінінг, щоб розвідати позиції

За вказівкою ГРУ жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, залучені до боїв на Харківському напрямку.

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Агентка намагалася "втертися в довіру" до українських захисників, підтримуючи з ними розмови.

Вона пропонувала військовим поприбирати в помешканнях тимчасового проживання, а потім пересилала отримані відомості російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на онлайн-картах.

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Яке покарання загрожує агентці РФ, яка пропонувала бійцям ЗСУ клінінг, щоб розвідати позиції

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше по темі Росія вдарила КАБом по девʼятиповерхівці в Харкові: є загиблі Відомо про щонайменше 35 постраждалих та трьох загиблих внаслідок удару.

СБУ викрила двох агентів ФСБ, які шпигували за потягами з військовою технікою

Служба безпеки України затримала в Чернівецькій області агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації та його поплічника, які шпигували за ЗСУ та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України.

41-річного місцевого жителя, у минулому члена забороненої компартії України, помітила російська спецслужба ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його завербували та доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

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Для виконання завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг приховати від призову.