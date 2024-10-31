Українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові, повідомила пресслужба експертів.
Звернення України до ЮНЕСКО через удар по будівлі Держпрому − подробиці
28 жовтня російська ракета влучила в одну з пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО, "Держпром" у Харкові.
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Це найбільша у світі будівля в стилі конструктивізму і офіційний претендент на список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Під час проведення в Києві ІV Міжнародної конференції "Культурна спадщина: захист культурних кордонів" прозвучала термінова заява виконавчої директорки Українського національного комітету ICOMOS (Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць) Олени Сердюк до ЮНЕСКО з приводу пошкодження памʼятки архітектури.
"Українська культурна спадщина належить усьому людству та є скарбницею світової цивілізації… Український національний комітет ІКОМОС звертається до світової спільноти щодо об’єднання всіх зусиль задля захисту культурної спадщини України, з урахуванням того, що заподіяння шкоди цій спадщині впливатиме на гуманістичний дух людства і його культурне розмаїття", − наголосила Сердюк.
Росія вдарила КАБом по девʼятиповерхівці в Харкові: є загиблі
ІКОМОС нагадала, що внаслідок російських ракетних обстрілів 29 грудня 2023 року було пошкоджено житлові будинки із західного боку Держпрому, які є частиною ансамблю житлової забудови та входять до його буферної зони.
Росіяни вдарили по будівлі Держпрому в центрі Харкова − що відомо
Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові.
Влучання відбулося в під'їзд, де розташований господарський суд. Авіабомба влетіла в кабінет одного із суддів.
Ушкоджень зазнали й житлові будинки, які також є історичним надбанням Харкова.
Постраждали девʼять людей, серед яких було пʼять чоловіків (поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок).