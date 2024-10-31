Українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові, повідомила пресслужба експертів.

Звернення України до ЮНЕСКО через удар по будівлі Держпрому − подробиці

28 жовтня російська ракета влучила в одну з пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО, "Держпром" у Харкові.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це найбільша у світі будівля в стилі конструктивізму і офіційний претендент на список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час проведення в Києві ІV Міжнародної конференції "Культурна спадщина: захист культурних кордонів" прозвучала термінова заява виконавчої директорки Українського національного комітету ICOMOS (Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць) Олени Сердюк до ЮНЕСКО з приводу пошкодження памʼятки архітектури.

Advertisement

"Українська культурна спадщина належить усьому людству та є скарбницею світової цивілізації… Український національний комітет ІКОМОС звертається до світової спільноти щодо об’єднання всіх зусиль задля захисту культурної спадщини України, з урахуванням того, що заподіяння шкоди цій спадщині впливатиме на гуманістичний дух людства і його культурне розмаїття", − наголосила Сердюк.

Advertisement

Більше по темі Росія вдарила КАБом по девʼятиповерхівці в Харкові: є загиблі Відомо про щонайменше 35 постраждалих та трьох загиблих внаслідок удару.

ІКОМОС нагадала, що внаслідок російських ракетних обстрілів 29 грудня 2023 року було пошкоджено житлові будинки із західного боку Держпрому, які є частиною ансамблю житлової забудови та входять до його буферної зони.

Росіяни вдарили по будівлі Держпрому в центрі Харкова − що відомо

Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові.

Влучання відбулося в під'їзд, де розташований господарський суд. Авіабомба влетіла в кабінет одного із суддів.

Ушкоджень зазнали й житлові будинки, які також є історичним надбанням Харкова.

Постраждали девʼять людей, серед яких було пʼять чоловіків (поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок).