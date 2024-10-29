Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові, повідомили мер Харкова Ігор Терехов, обласна прокуратура та депутатка Марія Мезенцева.

Удар по Держпрому в Харкові − подробиці

За словами Мезенцової, Держпром збудували у 20-х роках минулого століття. Його вважають найвідомішим об'єктом радянського конструктивізму.

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"Дійсно жахливе влучання в будівлю Держпрому. Якщо повернутись до Другої світової війни, то навіть Гітлер не зміг зробити те, що зробили росіяни", − наголосив мер міста.

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Влучання відбулося в під'їзд, де розташований господарський суд. Авіабомба влетіла в кабінет одного із суддів.

За словами Терехова, ушкоджень зазнали й житлові будинки, які також є історичним надбанням Харкова.

Харківська обласна прокуратура зазначила, що постраждали девʼять людей, серед яких було пʼять чоловіків (поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок).

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Постраждали й дві працівниці відділення обласної лікарні.

"У будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Також пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан", − наголосила прокуратура.