Столичні правоохоронці викрили групу наркодилерів, які під виглядом військових збували кокаїн, амфетамін та канабіс.

Зловмисникам оголосили про підозру, повідомила поліція Києва.

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У Києві викрили наркодилерів під прикриттям

Наркобізнес організував раніше судимий 31-річний житель Київської області.

До своєї діяльності він залучив двох знайомих, які відповідали за збут «товару».

Збували заборонені речовини фігуранти за готівку під час особистих зустрічей. Щоб відвести від себе підозру, вони переодягалися у військову форму.

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Одного зі зловмисників поліцейські затримали, коли той приїхав для збуту чергової партії психотропів. У нього вилучили пів кілограма амфетаміну.

Решту фігурантів затримали за місцем проживання. У результаті обшуків там вилучили психотропні речовини, а також гранату й пістолет із набоями.

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Вилучені речові докази правоохоронці скерували на експертизу, усіх трьох зловмисників затримали у процесуальному порядку.

Правоохоронці відкрили провадження за:

ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України відкриті провадження.

Фігурантам уже оголосили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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