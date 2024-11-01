До операції залучили понад 50 осіб та 14 одиниць техніки ДСНС, на місці працювали психологи для надання допомоги постраждалим.

"Наразі дві пожежі ліквідовано, дві інші локалізовано. Тривають роботи з повної ліквідації", пояснили рятувальники.

ДСНС врятувала двох людей, проте подробиці про їхній стан не повідомлялися.

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Увечері 31 жовтня Росія завдала удару по житловому сектору в Полтаві, повідомило МВС України.

Росія вкотре вдарила КАБами по Харкову та околицях: є постраждалі

31 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному підприємстві в місті Дергачі та по околицях Харкова.

Внаслідок атаки на підприємство в Дергачах, постраждали двоє цивільних охоронців підприємства. Поряд із місцем події перебував ще один чоловік, який також відчув сильний стрес.

Друга авіабомба влучила в околицях Харкова, пошкодивши приватний будинок та три автомобілі. Постраждали чоловік і жінка, обидва відчули гостру стресову реакцію.