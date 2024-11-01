Увечері 31 жовтня Росія завдала удару по житловому сектору в Полтаві, повідомило МВС України.
Атака дронів на приватний сектор у Полтаві − подробиці
Внаслідок атаки безпілотниками пошкоджені приватні житлові будинки та господарські будівлі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ДСНС врятувала двох людей, проте подробиці про їхній стан не повідомлялися.
"Наразі дві пожежі ліквідовано, дві інші локалізовано. Тривають роботи з повної ліквідації", пояснили рятувальники.
До операції залучили понад 50 осіб та 14 одиниць техніки ДСНС, на місці працювали психологи для надання допомоги постраждалим.
Росія вкотре вдарила КАБами по Харкову та околицях: є постраждалі
31 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному підприємстві в місті Дергачі та по околицях Харкова.
Внаслідок атаки на підприємство в Дергачах, постраждали двоє цивільних охоронців підприємства. Поряд із місцем події перебував ще один чоловік, який також відчув сильний стрес.
Друга авіабомба влучила в околицях Харкова, пошкодивши приватний будинок та три автомобілі. Постраждали чоловік і жінка, обидва відчули гостру стресову реакцію.