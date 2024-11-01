Україна не поступатиметься територіями в разі перемоги кандидата у президенти США Дональда Трампа в цьогорічних виборах, повідомив Президент України Володимир Зеленський південнокорейському телеканалу KBS.

Чи зможе Трамп змусити Україну поступитися територіями − подробиці

"Що б там Путін не придумував… Україна не визнає ці території, хто б що б не хотів, хто б не переміг у США і скільки б ще Путін не був лідером РФ. Це неможливо", − наголосив президент.

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Він заперечив компроміси щодо територій, але додав, що можуть бути певні "дипломатичні шляхи", що своєю чергою "залежать від політики США".

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"Але якщо Трамп захоче, в разі його перемоги, просто змусити Україну віддати все і таким чином домовитись з Росією — я не думаю, що на сьогодні це можливо", − наголосив Зеленський.

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