У ніч проти 1 листопада дрон налетів на нафтобазу в місті Світлоград Ставропольського краю РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Атака на нафтобазу в Ставропольському краї − подробиці

Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу постраждалих немає.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На місці наразі працюють екстрені служби.

Дрон вдарив по нафтобазі в Ставропольському краї − відео

Після удару стався вибух, який спричинив займання.

За даними ворожого міноборони, ППО Росії нібито збила 83 дрони, зокрема 36 − над Курською областю, 20 − над Брянською, 12 − над тимчасово окупованим Кримом, вісім − над Воронезькою, чотири − над Орловською, а три − над Бєлгородською областями.

Advertisement

Дрони СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області

У ніч на 4 жовтня дрони Служби безпеки України разом із Силами оборони завдали ударів по нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області РФ.

За даними джерел Kyiv Post у СБУ, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Місцеві писали про п’ять потужних прильотів дронів, після яких здійнялася сильна пожежа.