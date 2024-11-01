У ніч проти 1 листопада дрон налетів на нафтобазу в місті Світлоград Ставропольського краю РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Атака на нафтобазу в Ставропольському краї − подробиці

Як зазначається, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу постраждалих немає.

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На місці наразі працюють екстрені служби.

Дрон вдарив по нафтобазі в Ставропольському краї − відео

 

Після удару стався вибух, який спричинив займання.

За даними ворожого міноборони, ППО Росії нібито збила 83 дрони, зокрема 36 − над Курською областю, 20 − над Брянською, 12 − над тимчасово окупованим Кримом, вісім − над Воронезькою, чотири − над Орловською, а три − над Бєлгородською областями.

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Дрони СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області

У ніч на 4 жовтня дрони Служби безпеки України разом із Силами оборони завдали ударів по нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області РФ.

За даними джерел Kyiv Post у СБУ, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

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