Ми стрімко виходимо на фінішну пряму виборів. Важко переоцінити їхню важливість для майбутнього України та європейської безпеки. Як гордий американець українського походження, я чітко розумію геополітичні наслідки виборів наступного вівторка. Лідер, якого ми оберемо, поведе нашу країну одним із двох кардинально різних шляхів.

Адміністрація Гарріс продовжуватиме підтримувати союзників, зміцнювати єдність Заходу в протистоянні супротивникам і посилить військову допомогу Україні, яка завзято бореться проти деспотичного режиму Путіна.

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Адміністрація Трампа знову поверне США до самоізоляції від світових викликів. Вона покине своїх найближчих союзників, простягнувши руку ворогам, включаючи Росію, Китай та Північну Корею, лідери яких вже давно навчилися тішити самолюбство Трампа та маніпулювати ним. У такій реальності, де автократи мають карт-бланш, а союзники залишені позаду, світ повернеться до правил джунглів, де сильні полюють на слабких. У цьому середовищі Україна, Польща, Румунія, країни Балтії та вся Східна Європа опиняться під загрозою.

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Я особисто був свідком спроб Трампа шантажувати Україну. Саме це призвело до його першого імпічменту. Відтоді він продовжив підтримувати Росію, безупинно критикуючи Україну та підриваючи її підтримку серед республіканців. Відмовляючись підтримувати наших союзників, він насаджував світу уявлення про слабкість Сполучених Штатів, а заявами про умиротворення Путіна заохочував війну Росії проти України.

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Трамп перекладає відповідальність за війну на Україну. Його заяви, що він може миттєво припинити війну і що вона не почалася б, якби він був президентом, комічні. Перша заява була спростована ніким іншим, як Путіним. Друга ще менш правдоподібна, зважаючи на те, як наполегливо Росія боролася за обрання Трампа на виборах у 2016, 2020 і зараз.

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Насправді Трамп не матиме жодного впливу на Путіна. Україна надалі боротиметься за свою незалежність, а Європа посилить підтримку України, щоб запобігти подальшій російській агресії. Це створить ідеальні умови для поширення і розгортання війни в Європі. Безсумнівним є те, що Трамп здавав і продовжуватиме здавати інтереси України.

Ще більшу загрозу становлять спроби Трампа розколоти єдність, що врешті-решт ослаблює саме нас. Його готовність кинути наших союзників на поталу спільним ворогам, залишаючи США наодинці, повинна вселяти у нас жах. Зрештою, вороги прийдуть і за нами.

Дозволити Трампу повернутися на посаду президента послабить нас зсередини, зменшить наш вплив за кордоном і поставить під загрозу суверенітет та незалежність усієї Східної Європи. Ми не можемо цього допустити. Я звертаюся до своїх співвітчизників — американців українського походження по всій країні — і закликаю вас приєднатися до мене у голосуванні за Камалу Гарріс на посаду наступного президента.