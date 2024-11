Kyiv Post з гордістю повідомляє, що традиції підтримки нашого видання та демократії в Україні будуть продовжені під керівництвом Руслана Ківана. Він став видавцем та власником найстарішого англомовного видання в Україні - Kyiv Post, глобального голосу України - www.kyivpost.com.

"Для мене велика честь і відповідальність продовжувати справу мого покійного батька, Аднана Ківана. Він був особливою людиною з унікальним світоглядом і непересічним інтелектом. Як і він, я рішучий прихильник демократії в Україні, особливо на її шляху до перемоги. Я хочу чітко заявити, що я відданий принципам чесності та свободи слова, оскільки вони - основа демократії.

Хоча Kadorr Group і Kyiv Post відчули на собі вплив втрати, принципи, за якими він жив, залишаться з нами назавжди: віра в Бога, чесність і високі моральні стандарти. Це означає, що я буду продовжувати підтримку незалежності Kyiv Post усіма ресурсами, необхідними для забезпечення його подальшої боротьби за справедливість і боротьбу з корупцією, а також для надання світу повної і точної інформації про ситуацію в Україні та про те, що тут насправді відбувається", - Руслан Ківан.

Люк Шеньє, генеральний директор Kyiv Post, та Богдан Нагайло, головний редактор, продовжать працювати з Русланом Ківаном над розширенням глобального охоплення, репутацією та впливом Kyiv Post, які значно зросли відтоді, як вони очолили видання три роки тому.

Коментує генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє: "Для мене було честю працювати з покійним паном Аднаном Ківаном протягом останніх трьох років над перетворенням Kyiv Post на справжній глобальний медіахолдинг: 97% нашої аудиторії проживає на Заході. Великою частиною цього успіху була робота з Русланом Ківаном, і я пишаюся та з натхненням буду продовжувати нашу співпрацю і примножувати багату традицію донесення прозорих, гострих новин про Україну до світу!"

Головний редактор Богдан Нагайло додає: "Завдяки родині Ківанів, попри складні умови війни, нам вдалося відновити та провести ребрендинг Kyiv Post і стати шанованим "глобальним інфлюенсером". У нас працює чудова команда, ми успішно зайняли свої ніші в соціальних мережах, і деякі з найкращих світових експертів та інфлюенсерів прагнуть бути на наших сторінках. Постійна довіра та підтримка Руслана Ківана мотивує нас наполегливо працювати, щоб відповідати його високим стандартам та очікуванням".

Kyiv Post - найстаріше англомовне видання в Україні (29 років). Його міжнародне охоплення ринку (97% за межами України) та бездоганний рейтинг News Guard 100% (жовтень 2023 року разом з іншими провідними світовими виданнями, як-от The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal тощо, роблять його справжнім глобальним і надійним голосом України.