Вперше з початку повномасштабної війни Швейцарія депортувала трьох українців, пише NZZ.

Швейцарія вперше депортувала українців з початку війни − подробиці

Це перший випадок депортації українців з країни після початку повномасштабного вторгнення.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними NZZ, депортовані, ймовірно, скоїли серйозні злочини, оскільки за незначні порушення таких заходів не застосовують.

Наразі дані про їхні злочини не розголошують через захист персональних даних.

Польща назвала категорію українців, яку висилатимуть із країни

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання.

Advertisement

До злочинів, за які депортуватимуть іноземців, належать такі:

ольщі іноземців, які порушили закон, після відбування покарання висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони, пише radiotrek із посиланням на заяву прикордонної служби.

Яких українців висилатимуть із Польщі − подробиці

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання

Advertisement

До злочинів, за які депортуватимуть іноземців, належать такі:

організація незаконного перетину кордону,

керування транспортним засобом у стані будь-якого сп’яніння.

За депортацію відповідатимуть прикордонна служба та виправні установи. Співробітники в'язниць надаватимуть дані прикордонникам про іноземців, у яких завершується термін покарання.

Норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

У МЗС Польщі закликали припинити допомогу українським біженцям для того, щоб вони йшли воювати.