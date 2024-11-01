Адміністрація чинного президента США Джо Байдена звертається до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України, пише The New York Times.

Як США впливають на КНДР через Китай, щоб завадити участі у війні

Американські чиновники сподіваються, що ці розмови з китайськими колегами посилять підозри, які Китай може відчувати з приводу розгортання військ КНДР у РФ.

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Китай занепокоєний тим, що партнерство у сфері безпеки між РФ і Північною Кореєю швидко зміцнюється. Співпраця Москви та Пхеньяна означає, що Пекіну дедалі більше доведеться ділитися впливом.

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Втручання КНДР у війну проти України втягує Європу в питання безпеки Східної Азії, чого не бажає Китай.

Остання розмова відбулася 29 жовтня, коли Курт Кемпбелл, заступник держсекретаря, Деніел Дж. Крітенбрінк, головний чиновник Держдепартаменту з питань Азії, і Джеймс О’Браєн, головний чиновник з питань Європи, провели зустріч із китайськими дипломатами в будинку посла Китаю в США Се Фена у Вашингтоні.

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"Цього тижня в нас відбулася змістовна розмова, і я думаю, вони добре знають про наші побоювання й очікування, що і на словах, і на ділі вони використовуватимуть свій вплив, щоб припинити цю діяльність", − зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Китай може передати сигнал північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, який або спробує змусити того обмежити, або зовсім зупинити розгортання військ КНДР у боях проти України.

За словами Американських офіційних осіб, Китай останніми роками підтримує військові зусилля РФ, купуючи російську нафту і здійснюючи торгівлю.

Американські спецслужби наразі намагаються з’ясувати, що лідер КНР Сі Цзіньпін та інші високопоставлені місцеві чиновники думають про це розгортання.

Якщо всередині Китаю виникне напруженість через розміщення військ КНДР, офіційні особи США спробують нею скористатися, як пояснило The New York Times.

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Війська КНДР у війні проти України − що відомо

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