Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів США, повідомила пресслужба СБ.

Нова програма для бізнесу в Україні від Світового банку − подробиці

Програма розрахована на підтримку 20 тис. малих та середніх підприємств і допомогу у створенні або збереженні щонайменше 40 тис. робочих місць .

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Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) покращить ефективність державної підтримки МСП з акцентом на зелену конкурентоспроможність.

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Вона сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі "держава для бізнесу" (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків. Міністерство економіки України відповідатиме за впровадження програми.

"Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили...", - зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Фінансування програми RISE складається з 283 лн доларів США з трастового фонду ADVANCE Ukraine, 300 млн дол. США від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та 10 млн дол. від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

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Україна та Світовий банк будуть співпрацювати для відбудови економіки

Україна та Світовий банк домовилися про поглиблення співпраці в реалізації проєктів з трансформації української економіки, сприяння поверненню громадян та залучення іноземних інвестицій для відбудови країни.

11 жовтня Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового трастового фонду для України, розмір якого становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

Головними донорами стануть США та ще декілька країн.