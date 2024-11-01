США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.

Про це пише Голос Америки, цитуючи керівника комітету з розвідки Палати представників і конгресмена Майка Тернера.

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Чи вдарять США та НАТО по військах КНДР в Україні − подробиці

За словами Тернера, участь військ КНДР у війні має стати "червоною лінією" для США та Альянсу.

"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, та які атакують її", − додав керівник комітету з розвідки Палати представників.

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Тернер зауважив, що солдати Північної Кореї не мають бути в Європі та нападати на європейську країну.

"І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не маршували до європейської країни та не нападали на неї", − підсумував конгресмен.

Більше по темі США та Південна Корея провели перші військові навчання ударних БПЛА Перші спільні навчання країни провели через день після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Тернер додав, що рішення про напад на війська КНДР не має бути обов’язково ухвалене.

Війська КНДР в Україні − що відомо

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена звертається до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що північнокорейські військові вже у Донецьку.

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Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.