США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.
Про це пише Голос Америки, цитуючи керівника комітету з розвідки Палати представників і конгресмена Майка Тернера.
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Чи вдарять США та НАТО по військах КНДР в Україні − подробиці
За словами Тернера, участь військ КНДР у війні має стати "червоною лінією" для США та Альянсу.
"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, та які атакують її", − додав керівник комітету з розвідки Палати представників.
Тернер зауважив, що солдати Північної Кореї не мають бути в Європі та нападати на європейську країну.
"І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не маршували до європейської країни та не нападали на неї", − підсумував конгресмен.
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Тернер додав, що рішення про напад на війська КНДР не має бути обов’язково ухвалене.
Війська КНДР в Україні − що відомо
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена звертається до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що північнокорейські військові вже у Донецьку.
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Росія вже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових до Курської області.
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