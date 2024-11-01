Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби, який допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат своїй дружині, що перебувала в тилу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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В Україні викрили схему незаконного отримання бойових виплат

Полковник медичної служби одного з підрозділів Збройних сил України домовився з командиром медичної роти та «працевлаштував» свою дружину медсестрою до підрозділу у якому служив на сході України.

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Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати.

За вісім місяців нібито служби вона незаконно отримала майже мільйон гривень.

Військовому, його дружині і командиру медроти повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального України).

Командиру медичної роти також повідомили про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Вирішується питання про відшкодування завданих збитків.

СБУ викрила наркодилерів, які прикидалися військовими

31 жовтня у Києві правоохоронці викрили групу наркодилерів, які під виглядом військових збували кокаїн, амфетамін та канабіс.

Наркобізнес організував раніше судимий 31-річний житель Київської області.

До своєї діяльності він залучив двох знайомих, які відповідали за збут «товару».

Збували заборонені речовини фігуранти за готівку під час особистих зустрічей. Щоб відвести від себе підозру, вони переодягалися у військову форму.

Правоохоронці відкрили провадження за:

ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України відкриті провадження.

Фігурантам уже оголосили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.