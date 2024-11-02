Путінська Росія буде становити загрозу після війни в Україні, якщо ми це дозволимо: істина полягає в тому, що всі війни повинні закінчуватися і кампанія Росії проти України не є винятком.

В умовах персоналістського режиму, яким Володимир Путін керує вже майже чверть століття, Росію особливо важко оцінити або передбачити, оскільки вона не є звичайною державою, і, звичайно, не в позитивному сенсі.

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Наразі Путін, фізично невелика людина, має гігантський міжнародний вплив. Так само Росія є залишком невдалої наддержави з одновимірною енергетичною економікою. яка в номінальному вираженні лише приблизно дорівнює розміру Італії, але має величезний міжнародний вплив.

Прогнози щодо наслідків конфлікту, чи буде Росія занепадати, чи становитиме якусь непередбачувану загрозу для НАТО, залишають багато місця для гіпотез у сфері внутрішніх рушійних сил і політики. Прогнози щодо наслідків конфлікту, чи буде Росія занепадати, чи становитиме якусь непередбачувану загрозу для НАТО, не лише невизначені за своєю суттю, але й значною мірою залежать від нинішнього стану, внутрішніх рушійних сил російської політики, а також від того, як завершиться конфлікт і як це завершення сприйматиметься в Росії.

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У путінській Росії внутрішні чинники надзвичайно тісно переплетені із зовнішньополітичними рішеннями. Цей переважний внутрішній вплив і надмірна зовнішня загроза, яку становить Москва, не піддаються звичайному вимірюванню сили. Це не повинно означати, що ми ігноруємо ту реальність, що навіть якщо ми використовуємо паритет купівельної спроможності (ПКС) для ВВП, економіка Росії все одно становить лише невелику частку від економіки США чи Китаю і набагато меншу від економіки Індії.

Тим не менш, Росія, яку важко назвати великою державою, продовжує демонструвати силу і погрожувати сусідам, які значно переважають її.

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У чому сила Путіна?

Відповідь проста - найбільший ядерний арсенал у світі; неодноразові ядерні погрози Москви готовність Кремля застосувати силу, особливо на пострадянському просторі. Це посилює забуте геополітичне правило: здатність демонструвати силу і загрожувати сусідам та міжнародній стабільності не має чіткої кореляції з економічною вагою чи торговельною конкурентоспроможністю.

Необмежені владні амбіції Путіна, відсутність значущих внутрішніх обмежень його влади, безпорадність Заходу, видавання бажаного за дійсне у відповідь на російську агресію, а також втома західних держав від України - все це сприяє збереженню загроз.

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Більше того, "підривні активи" Росії можуть передвіщати потенційні майбутні російські загрози НАТО після можливого безвідповідального врегулювання війни Росії проти України. Проте фундаментальні недоліки врешті-решт даються взнаки, особливо якщо опоненти реагують на них розумно.

Путін, не здатний або не спроможний й вирішити фундаментальні економічні та політичні проблеми всередині Росії, шукає міжнародні авантюри як засіб відволікання уваги і конвертації зовнішніх "успіхів" у внутрішню популярність і політичну легітимність.

За іронією долі, він сам себе загнав у пастку.

Дивлячись на те, що я б назвав "30-річним правлінням", коли 1975 року переможена і спустошена фашистська Італія, нацистська Німеччина (Федеративна Республіка) і мілітаристська Японія стали процвітаючими, демократичними, успішними економіками і жорстко конкурентними міжнародними торговцями, Росія, найбільша територіальна держава у світі, з безпрецедентними природними ресурсами і добре освіченим населенням, насправді є ганебною і відсталою. Це лише ілюструє провал Російської Федерації за режиму Путіна.

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За Путіна Росія змарнувала історичні можливості перетворитися на сучасну успішну державу, держава принесла в жертву життя і скарби у катастрофічній війні в Україні і стала все більш залежною від Китаю і таких країн-вигнанців, як-от Іран та Північна Корея, ризикуючи в майбутньому стати васалом Пекіна.

Крім того, погрози Кремля активізували НАТО і змусили дві головні нейтральні держави: Швецію та Фінляндію увійти до Альянсу. Росія під керівництвом Путіна - це справді невдала держава, в якій він заклав майбутнє своєї країни заради утримання власної влади.

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Проте фундаментальна слабкість ядерної держави з великою армією є парадоксально провокативною.

Масштабні внутрішні невдачі Путіна роблять Росію постійною загрозою, незалежно від того, є вона великою державою чи ні. Зовнішня агресія має вирішальне значення для його утримання при владі.

Будь-яке врегулювання в Україні, яке дозволило б Путіну утримувати територію, яку він незаконно завоював, особливо в поєднанні із забороною Україні вступати до НАТО, підбадьорило б його і легітимізувало б його війну як успішну політику.

Цей факт важко переоцінити.

Для того, щоб Росія перестала бути загрозою для НАТО в майбутньому, ідеальним завершенням війни було б виконання стратегії викладеної колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном: "Росія повинна врешті-решт зазнати поразки і показати, що вона зазнає поразки".

Реалістично, ця висока мета наразі може бути недосяжною. Проте НАТО і Україна навряд чи безпорадні.

Незважаючи на дуже складні умови, Україна не допустила значної втрати території за минулий рік і захопила деякі райони в Курській області Росії. Президент Зеленський стверджує, що у нього є План перемоги але реальність така, що Київ і надалі від великим тиском.

США і НАТО, хоча в цілому щедрі на допомогу і мають значно більший потенціал, ніж Росія, часто занадто боязкі та повільні у наданні Україні допомоги. Захід міг би зробити більше, наше ядерне стримування залишається надійним, а режим Путіна - стримуваним і, зрештою, вразливим. Персоналістські режими, у випадку з Путіним, який більше схожий на мафію, ніж на Макіавеллі, є тимчасовими.

Путінізм навряд чи довго переживе його відхід.

Втім, заради миру зараз Україні та Заходу, можливо, доведеться погодитися на деякі територіальні поступки. Але для того, щоб НАТО змогло впоратися з майбутньою російською загрозою, НАТО має зробити так, забезпечити, щоб Росію сприймали, як країну, що загалом програла в Україні.

Але як?

Мирна угода, яка ставить територіальні поступки в залежність від членства України в НАТО, прокреслить яскраво-червону лінію, яка забезпечить суверенітет і безпеку для більш ніж вісімдесяти відсотків України, стримає Росію і забезпечить Альянсу хорошу позицію для очікування остаточного краху путінізму під його токсичною вагою.

Стаття передрукована та перекладена з дозволу автора. З оригіналом можна ознайомитися тут.