Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу російських загарбників "Бук М-2".

Відповідне відео оприлюднили у Facebook.

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Як Сили безпілотних систем ЗСУ знищили "Бук М-2"

Оператори 412 ОББпС “NEMESIS” вдало відпрацювали по російській техніці.

це вже четвертий високовартісний комплекс протиповітряної оборони ворога, виявлений та уражений за останні два тижні.

Сили оборони уразили ворожі ЗРК "Бук-М3" та РЛС ЗРК "Бук-М2" на Луганщині

25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по ЗРК "Бук-М3" та ліквідували радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК "Бук-М2" Росії.

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Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганщини за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

 

 

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