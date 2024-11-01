це вже четвертий високовартісний комплекс протиповітряної оборони ворога, виявлений та уражений за останні два тижні.

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Сили оборони уразили ворожі ЗРК "Бук-М3" та РЛС ЗРК "Бук-М2" на Луганщині

25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по ЗРК "Бук-М3" та ліквідували радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК "Бук-М2" Росії.

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Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганщини за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.