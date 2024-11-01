На вокзалі у Львові Укрзалізниця загубила вагон до потяга 008Л«Київ – Чернівці», який відправився 26 жовтня з Чернівців.

Пасажирам довелося діставатися до місця призначення стоячи у тамбурі, повідомила одна з пасажирок забутого вагона Марія Українець у Instagram. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

УЗ забула у Львові вагон з пасажирами

Пасажирка потягу повідомила, що Укрзалізниця забула про вагон для 40 пасажирів.

У Львові люди не знайшли вагону, який зазначений у квитках.

Марія Українець не уточнювала, чи то на вокзалі забули причепити вагон до потяга, чи вагона взагалі не було.

Advertisement

"Я такого ще не бачила. Це щось новеньке. Спочатку все було як звичайно, приїхав поїзд, всі пішли, а потім щось пішло не так. Прийшов начальник поїзда та сказав, що забули наш вагон, вагон для 40 людей. Нас просто загнали в останній вагон стояти в тамбурі й чекати, незрозуміло чого",– повідомила вона.

Цифровізуйся або помри: які українські міста стали лідерами діджиталізації
Більше по темі

Цифровізуйся або помри: які українські міста стали лідерами діджиталізації

За останні 5 років Україна здійснила прорив у розвитку електронних сервісів. «Дія», «Київ Цифровий», «Резерв+» — перелік зовсім не повний, але їх бачать і знають не тільки в Україні, а й у світі.

Наразі Укрзалізниця не коментувала інцидент.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
В Україні з понеділка значне похолодання та дощі Київ
В Україні з понеділка значне похолодання та дощі
За матеріалами Укрінформ
жов. 13
На обʼїзній Львова сталася масштабна ДТП: є загиблі Львів
На обʼїзній Львова сталася масштабна ДТП: є загиблі
Київ Пост
жов. 11
Цифровізуйся або помри: які українські міста стали лідерами діджиталізації Київ
Цифровізуйся або помри: які українські міста стали лідерами діджиталізації
Петро Жижиян
жов. 9
Суд обрав запобіжний захід львівському псевдоактивісту Львів
Суд обрав запобіжний захід львівському псевдоактивісту
Київ Пост
жов. 2
Спонсорований контент
" Попередній Сили оборони уразили черговий ЗРК "Бук-М2" армії РФ - відео
Далі » У Латвії затримали двох українців за перевезення нелегалів