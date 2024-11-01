Російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. Був приліт по житловому будинку. Є постраждалі.

Також РФ поцілила по місцю дислокації поліції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

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Удар Росії по Харкову 1 листопада - що відомо

"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами - внаслідок атаки загинув поліцейський, поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - написав начальник Національної поліції Іван Виговський.

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Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання і документують черговий воєнний злочин.