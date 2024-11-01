Російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. Був приліт по житловому будинку. Є постраждалі.
Також РФ поцілила по місцю дислокації поліції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
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Удар Росії по Харкову 1 листопада - що відомо
"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами - внаслідок атаки загинув поліцейський, поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - написав начальник Національної поліції Іван Виговський.
Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання і документують черговий воєнний злочин.
"Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджено також багатоповерхові будинки", - повідомив Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес.
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Пошкоджені десятки житлових приватних будинків та багатоповерхівок.
Удар КАБами по Харкову та області 31 жовтня − подробиці
Вчора росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному підприємстві в місті Дергачі та по околицях Харкова.
Внаслідок атаки на підприємство в Дергачах, постраждали двоє цивільних охоронців підприємства: 39-річний чоловік дістав поранень, а 64-річний чоловік переніс гостру стресову реакцію.