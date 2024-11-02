За попередніми даними, постраждало 5 людей - 2 жінки та троє чоловіків.

«1 листопада близько 19:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником типу «Shahed» житловий квартал у м. Суми», - повідомили у прокуратурі.

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У поліції уточнили , що серед постраждалих - вагітна.

В одній із постраждалих квартир перебувала маломобільна жінка, яку надзвичайники транспортували до безпечного місця.

Ситуація на прикордонні Сумщини

Вночі та зранку росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Під ворожим вогнем були чотири громади.

Більше по темі Сили оборони збили 39 російських дронів Через падіння уламків є пошкодження на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

По Есманьській ворог гатив з артилерії.

По Хотінській громаді працювала ворожа авіація. Ворог скинув КАБи.

Також керованими авіабомбами росіяни вдарили по Краснопільській та Юнаківській громадах.