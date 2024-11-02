Пізно ввечері у п'ятницю росіяни атакували Суми «шахедами». 

Поцілили по багатоповерхівці. 

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«1 листопада близько 19:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником типу «Shahed» житловий квартал у м. Суми», - повідомили у прокуратурі.

Обстріл Сум у п'ятницю: які наслідки 

Ворожий боєприпас пошкодив дев'ятиповерхівку. 

У будинку вибиті вікна, понівечений фасад. 

Також зачепило автівки. 

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За попередніми даними, постраждало 5 людей - 2 жінки та троє чоловіків.

У поліції уточнили, що серед постраждалих - вагітна. 

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Ситуація на прикордонні Сумщини

Вночі та зранку росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Під ворожим вогнем були чотири громади. 

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