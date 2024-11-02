Пізно ввечері у п'ятницю росіяни атакували Суми «шахедами».
Поцілили по багатоповерхівці.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«1 листопада близько 19:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником типу «Shahed» житловий квартал у м. Суми», - повідомили у прокуратурі.
Обстріл Сум у п'ятницю: які наслідки
Ворожий боєприпас пошкодив дев'ятиповерхівку.
У будинку вибиті вікна, понівечений фасад.
Також зачепило автівки.
За попередніми даними, постраждало 5 людей - 2 жінки та троє чоловіків.
У поліції уточнили, що серед постраждалих - вагітна.
В одній із постраждалих квартир перебувала маломобільна жінка, яку надзвичайники транспортували до безпечного місця.
Ситуація на прикордонні Сумщини
Вночі та зранку росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області.
Під ворожим вогнем були чотири громади.
Сили оборони збили 39 російських дронів
По Есманьській ворог гатив з артилерії.
По Хотінській громаді працювала ворожа авіація. Ворог скинув КАБи.
Також керованими авіабомбами росіяни вдарили по Краснопільській та Юнаківській громадах.