Перші тисячі солдатів із Північної Кореї нині перебувають біля українського кордону.

Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, Україна могла б вдарити превентивно, якби у нас була можливість «бити достатньо далекобійно».

Зеленський прокоментував участь військ КНДР у війні проти України

Глава держави розкритикував реакцію західних партнерів на присутність солдатів КНДР у Росії.

«Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях», - сказав Зеленський.

Advertisement

Президент наголосив, що участь Північної Кореї у війні є загрозливою для всього світу.

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до активних дій.

«Ми знаємо всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї», - додав президент.

Advertisement