Перші тисячі солдатів із Північної Кореї нині перебувають біля українського кордону.
Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
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За його словами, Україна могла б вдарити превентивно, якби у нас була можливість «бити достатньо далекобійно».
Зеленський прокоментував участь військ КНДР у війні проти України
Глава держави розкритикував реакцію західних партнерів на присутність солдатів КНДР у Росії.
«Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях», - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що участь Північної Кореї у війні є загрозливою для всього світу.
Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до активних дій.
«Ми знаємо всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї», - додав президент.
США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні
Присутність північнокорейських військових у Курській області
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що на Курщині перебуває приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, яких найближчими днями можуть залучити до бойових дій проти України.
Посадовець зазначив, що росіяни навчають солдатів КНДР артилерії, базовим піхотним операціям та управлінню безпілотниками. На думку Блінкена, це свідчить про те, що Москва має намір використовувати ці сили на фронті.
Раніше присутність військ КНДР у Курській області підтвердили у Пентагоні.
The New York Times писав, що адміністрація президента США Джо Байдена звертається до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.