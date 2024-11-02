Депутатка Вікторія Спартц, єдина членкиня Конгресу, народжена в Україні, стверджує, що колишній президент Дональд Трамп є найкращим кандидатом для американських закордонних союзників, особливо для України.

Незважаючи на те, що вона одна з небагатьох конгресменів, які відвідали Україну, Спартц голосувала проти нещодавніх пакетів гуманітарної та військової допомоги, керуючись партійними інтересами. В інтерв'ю ABC у четвер вона заявила, що "мир можна досягти лише силою" і що Трамп "найжорсткіший у дії".

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Вона стверджувала, що колишній президент Барак Обама нічого не зробив для України, тоді як Трамп діяв.

І що Зеленський наробив багато помилок у своєму керівництві під час війни. Вона особливо критикувала Андрія Єрмака, голову Офісу президента України, за погане управління.

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"Трамп був першим, хто фактично надав допомогу смертельною зброєю", - заявила вона. "Крім того, президенту Зеленському потрібно було краще підготувати себе і підготувати свою країну, і він впорався зі своєю роботою жахливо".

Конгресвумен зіткнулася з гострою критикою з боку багатьох своїх співвітчизників за свою позицію, яку багато хто вважає антиукраїнською. Дехто звинувачував Спартц у зраді своєї країни в обмін на більшу політичну владу в консервативній партії. Вона відкидає ці звинувачення.

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"Ми не можемо мати цю нескінченну війну, вона коштує багато грошей і забирає багато життів", - сказала вона. "Ми повинні мати сильних лідерів. Подобається вам це чи ні, але президент Трамп здатен завдати удару".

Наступного тижня Спартц переобиратиметься разом із сотнями своїх колег. Хоча минулого року вона спочатку заявила виборцям, що не балотуватиметься на наступний термін, на початку цього року вона змінила свою позицію і вирішила балотуватися. Зараз вона вважається лідером виборчих перегонів у 5-му окрузі Конгресу штату Індіана.

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У американців залишилося лише кілька днів, щоб віддати свої голоси на виборах 2024 року.

Загалом виборці MAGA поділяють думку Спартц про Трампа, стверджуючи, що він є єдиним кандидатом, який може уникнути подальшого втягування США у зовнішні конфлікти.

Хоча колишній президент неодноразово заявляв, що буде готовий припинити допомогу, якщо Київ не розгляне можливість відмовитися від окупованих територій в обмін на мирну угоду, кілька виборців Трампа, які спілкувалися з Kyiv Post на мітингу Трампа в Джорджії минулого тижня, сказали, що не вірять, що Трамп допустить, щоб будь-яка частина України була остаточно анексована Росією. Багато хто сказав, що бачить у Трампі єдиний варіант припинення війни і запобігання Третій світовій війні.

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"Трамп - за військових, - заявив Кемерон. "Я не хочу війни, особливо за цієї адміністрації, коли він навіть не дбає про наших солдатів".

"Я багато подорожую - я не хочу, щоб США перетворилися на країну третього світу... Нам потрібне лідерство", - сказав Леонард, 26-річний чорношкірий чоловік з Атланти, в інтерв'ю Kyiv Post.

Відповідаючи на запитання про відносини Трампа і Путіна, в яких Трамп заявив, що дуже поважає диктатора, багато виборців сказали, що вважають, що колишній президент краще впорається зі своїм російським суперником, ніж Гарріс. Вони вірять, що Трамп завершить війну на користь України.

"Путін... здається, поважає Трампа", - сказав тоді нам Леонард. "Тож якщо він вийде на зв'язок і скаже Путіну, що ми повинні вирішити це і покласти цьому край, я впевнений, що це станеться. Він багато про це говорить".

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Леонард сказав, що не вірить у те, що Трамп змусить Україну відмовитися від значних територій заради укладення будь-якої угоди з Путіним. "Я такого не чув", - сказав він. "Я не думаю, що він це зробить".

Минулого тижня виборці Гарріс говорили зовсім про інше на конкуруючому мітингу за межами Атланти, де вони доводили Kyiv Post, що Гарріс є очевидним найкращим вибором для Америки та її іноземних союзників.

"Я думаю, що ми повинні бути в Україні, якщо безпосередньо, то принаймні з фінансовою та військовою підтримкою", - сказав інший учасник мітингу на ім'я Дерек, 46 років, в інтерв'ю Kyiv Post. "Ми повинні поважати суверенітет країн - Україна була суверенною країною, яка зазнала вторгнення. Ми не можемо повернутися до тих часів, коли такі речі були нормальними".

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"Я відчуваю, що ми знаходимося на переломному етапі в цій країні, коли люди дбають лише про себе, а люди здатні бачити проблеми інших і співпереживати їм", - сказав Дерек. "Я, безумовно, належу до останніх, тому я сьогодні тут, і я думаю, що це те, що представляють Камала Гарріс і Демократична партія.

"У мене є розбіжності з Демократичною партією, але сьогодні вони не мають значення - ми продовжимо цю боротьбу пізніше, коли врятуємо демократію і переконаємося, що ця країна не перетвориться на диктатуру", - додав він.

У четвер Збройні сили України оголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році в Україні було знищено понад одиниць 20 000 російських артилерійських систем. Кремль втратив 20 013 одиниць артилерії, причому 58 систем було знищено протягом останнього тижня.

Втрата десятків тисяч одиниць важкого озброєння є безпрецедентною в сучасну епоху.

"Артилерія дуже важлива, як ми бачили протягом всієї війни", - сказала в інтерв'ю Newsweek Марина Мирон, науковий співробітник кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Артилерія має вирішальне значення на багатьох ділянках лінії фронту, що робить ці системи критично важливими для наступальних операцій з обох сторін.

За повідомленнями, Україна випускає п'яту частину артилерійських снарядів, необхідних для ефективного відтіснення російських позицій, через дефіцит боєприпасів по всій протяжності лінії фронту.

Вибори президента США 2024: що відомо

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Основні конкуренти серед виборців - це колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Наразі у гонці між Трампом і Гарріс немає явного лідера. Про це свідчить середні показники останніх опитувань CNN Poll of Polls, які порівнюють рейтинг кандидатів під час цих президентських виборів 2024 року.

Останні опитування жовтня свідчать, що республіканець та демократна мають різні результати в різних штатах, а робити чіткі прогнози наразі неймовірно важко.