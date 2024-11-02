Інформація оновлюється.
12:06 Через атаку дронів у Києві зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих.
11:32 На Київщині внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка. У неї - уламкове поранення голови.
За даними поліції, в області пошкоджені шість приватних будинків, дві господарчі споруди та автомийка.
10:12 Українські військові збили всі ворожі дрони, які атакували Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація. Там уточнили, що постраждала одна людина - поліцейський, який отруївся продуктами горіння.
Сили оборони збили 39 російських дронів
9:16 Станом зараз внаслідок атаки дронів по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків в шести районах - у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
У КМВА кажуть про одного постраждалого.
9:04 У Шевченківському районі Києва вранці уламки дрона влучили в офісну будівлю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«Внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку», - додали в КМВА.
Атака дронів на Київ
У ніч на 2 листопада російські війська атакували Київ безпілотниками.
Дрони заходили на столицю з кількох напрямків.
Мешканці повідомляють, що «шахеди» летіли дуже низько - прямо над будинками.
Уламки збитих дронів впали у Соломʼянському, Святошинському та Дніпровському районах.
Станом на 8 ранку відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.
У Святошинському районі є постраждалі
Внаслідок атаки безпілотників у Святошинському районі загорілася багатоповерхівка.
За даними ДСНС, зайнялося на верхніх поверхах. Пошкоджені квартири на 15 та 16 поверхах.
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку.
«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА», - повідомив міський голова Віталій Кличко.
Одного потерпілого госпіталізували. Іншому надали допомогу на місці.
Наслідки атаки «шахедів» у Соломʼянському районі Києва
У Солом’янському районі міста уламки ударних БпЛА впали на території житлової забудови.
У кількох будинках пошкоджені вікна.
Інформація щодо потерпілих не надходила, зазначили в КМВА.
У Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхівка
Через атаку дронів у Дніпровському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка.
На одному з поверхів загорівся балкон.
Про постраждалих наразі не повідомляється.