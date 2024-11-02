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12:06 Через атаку дронів у Києві зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови.

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Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих.

11:32 На Київщині внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка. У неї - уламкове поранення голови.

За даними поліції, в області пошкоджені шість приватних будинків, дві господарчі споруди та автомийка.

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10:12 Українські військові збили всі ворожі дрони, які атакували Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація. Там уточнили, що постраждала одна людина - поліцейський, який отруївся продуктами горіння.

Більше по темі Сили оборони збили 39 російських дронів Через падіння уламків є пошкодження на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

9:16 Станом зараз внаслідок атаки дронів по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків в шести районах - у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

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У КМВА кажуть про одного постраждалого.

9:04 У Шевченківському районі Києва вранці уламки дрона влучили в офісну будівлю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку», - додали в КМВА.

Атака дронів на Київ

У ніч на 2 листопада російські війська атакували Київ безпілотниками.

Дрони заходили на столицю з кількох напрямків.

Мешканці повідомляють, що «шахеди» летіли дуже низько - прямо над будинками.

Уламки збитих дронів впали у Соломʼянському, Святошинському та Дніпровському районах.

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Станом на 8 ранку відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.

У Святошинському районі є постраждалі

Внаслідок атаки безпілотників у Святошинському районі загорілася багатоповерхівка.

За даними ДСНС, зайнялося на верхніх поверхах. Пошкоджені квартири на 15 та 16 поверхах.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку.