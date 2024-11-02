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12:06 Через атаку дронів у Києві зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі на території житлової забудови. 

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Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих.

11:32 На Київщині внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка. У неї - уламкове поранення голови.

За даними поліції, в області пошкоджені шість приватних будинків, дві господарчі споруди та автомийка. 

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10:12 Українські військові збили всі ворожі дрони, які атакували Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація. Там уточнили, що постраждала одна людина - поліцейський, який отруївся продуктами горіння.

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Через падіння уламків є пошкодження на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

9:16 Станом зараз внаслідок атаки дронів по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків в шести районах - у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

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У КМВА кажуть про одного постраждалого. 

9:04 У Шевченківському районі Києва вранці уламки дрона влучили в офісну будівлю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

«Внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку», - додали в КМВА. 

Атака дронів на Київ

У ніч на 2 листопада російські війська атакували Київ безпілотниками.

Дрони заходили на столицю з кількох напрямків. 

Мешканці повідомляють, що «шахеди» летіли дуже низько - прямо над будинками. 

Уламки збитих дронів впали у Соломʼянському, Святошинському та Дніпровському районах.

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Станом на 8 ранку відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.

У Святошинському районі є постраждалі

Внаслідок атаки безпілотників у Святошинському районі загорілася багатоповерхівка. 

За даними ДСНС, зайнялося на верхніх поверхах. Пошкоджені квартири на 15 та 16 поверхах. 

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА», - повідомив міський голова Віталій Кличко. 

Одного потерпілого госпіталізували. Іншому надали допомогу на місці.

Наслідки удару по Києву. Фото: КМВА.
Наслідки удару по Києву. Фото: КМВА.
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Наслідки атаки «шахедів» у Соломʼянському районі Києва

У Солом’янському районі міста уламки ударних БпЛА впали на території житлової забудови. 

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У кількох будинках пошкоджені вікна.

Наслідки падіння уламків в Солом’янському районі. Фото: КМВА.

Інформація щодо потерпілих не надходила, зазначили в КМВА. 

 

Наслідки падіння уламків в Солом’янському районі. Фото: КМВА.
Наслідки падіння уламків в Солом’янському районі. Фото: КМВА.

У Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхівка

Через атаку дронів у Дніпровському районі Києва пошкоджена дев'ятиповерхівка. 

На одному з поверхів загорівся балкон. 

Про постраждалих наразі не повідомляється.

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