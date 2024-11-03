У жовтні росіяни практично щодня атакували Україну дронами.

За місяць запустили понад дві тисячі «шахедів».

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Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

Скільки іноземних деталей у російських «шахедах»

Глава держави наголосив, що, попри санкції, Росія досі може використовувати західні компоненти для виготовлення дронів та ракет.

Зокрема, «шахеди», якими росіяни атакували Україну у жовтні, складаються з понад 170 тисяч іноземних компонентів.

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«Така кількість «шахедів» - це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор», - наголосив Зеленський.

Він вкотре закликав світ посилити обмеження проти Росії та зробити неможливим обхід санкцій.

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«Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки - багато мікровнесків у постійний російський терор», - сказав президент.

Росіяни запускають дрони дуже низько: чому

Протягом останнього часу РФ змінила тактику дронових атак на Київ.

Російські безпілотники часто летять над столицею на низьких висотах - прямо над будинками.

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Речник КМВА Михайло Шаманов пояснив, що запускаючи «шахеди» дуже низько, окупанти намагаються максимально заплутати засоби ППО.

Ворог хоче знайти слабкі місця нашої протиповітряної оборони та виявити її локації, аби потім обійти.

«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», - розповів Шаманов.