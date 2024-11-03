Внаслідок атаки по Шостці на Сумщині зайнялася масштабна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

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Надзвичайники показали як гасили вогонь.

Удар по Шостці: наслідки

Через ворожий обстріл згоріли 13 гаражів. Палали цивільні автомобілі.

Рятувальники змогли зупинити вогонь та не дати полум'ю поширитися далі.

Раніше міська влада повідомляла, що вночі окупанти запустили по місту вісім дронів.

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Пошкоджені також інфраструктурні об'єкти, школа та житлові будинки.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

РФ знову атакувала Україну дронами

Під час нічної атаки окупанти запустили по Україні 96 безпілотників.

Українські військові збили 66 ворожих дронів. 27 - локаційно втрачено. Один - полетів у Білорусь.

Також наші оборонці знищили керовану авіаційну ракету Х59/69.

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У Києві уламки збитих дронів впали у двох районах - у Голосіївському та Шевченківському. Пошкоджені гуртожиток, офіс, дорога та електромережі.

На Київщині після ворожої атаки пошкоджені будинки та автомобілі.

На Чернігівщині в одному із сіл уламки «шахеда» поцілили у багатоквартирний будинок.

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У Хмельницькій області в результаті ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та гаражі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди не постраждали.