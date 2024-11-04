Від початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували або пошкодили 1941 український медичний заклад.

Україні вже вдалося повністю відновити 556 медзакладів, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки медзакладів України Росія знищила за час повномасштабної війни

"Станом на початок листопада 2024 року ворог пошкодив 1714 об’єктів медзакладів та зруйнував вщент ще 227", - йдеться у повідомленні.

Найбільших руйнувань зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Advertisement

У МОЗ зазначають, що отримати інформацію про стан медичних закладів на тимчасово окупованих ворогом територіях наразі неможливо

Крім того, від початку війни армія РФ пошкодила 226 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 263 та захопила 125 автівок «екстренки».

Водночас Україні вдалося повністю та частково відновити 904 обʼєкти медзакладів, серед яких 556 — відновлені повністю та ще 348 — частково.

Найбільше відновлено об’єктів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Насамперед ідеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень, зокрема вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

Advertisement

Скільки закладів освіти постраждали в Україні внаслідок обстрілів

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.