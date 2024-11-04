4 листопада почалися найбільші артилерійські навчання країн НАТО в Європі – "Удар блискавки-24"., пише Yle.
Навчання країн НАТО "Удар блискавки-24" − що треба знати
Навчання є частиною навчань "Динамічний фронт-25" на території європейських країн: Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.
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У Фінляндії навчання відбуватимуться в районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії до 28 листопада.
Там візьмуть участь приблизно 3600 військовослужбовців, з них близько 1250 солдатів міжнародних сил прибудуть до регіону.
Метою навчань стане демонстрація оборонних можливостей Північноатлантичного союзу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного командування, управління та співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування Альянсу.
"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від членів Альянсу дуже швидко, а також від командування збройних сил Альянсу. Це гарний приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з силами і засобами Альянсу формує міцну оборону в північній частині Фінляндії та НАТО", – пояснив полковник Янне Мякітало.
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Масштабні ядерні навчання НАТО "Стійкий полудень"
14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).
У навчаннях беруть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Великої Британії та Данії.
Наразі НАТО не уточнює сценарій та подробиці навчань, однак, за даними військових експертів, у маневри входить відпрацювання безпечного переміщення американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і встановлення під винищувачами.
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