4 листопада почалися найбільші артилерійські навчання країн НАТО в Європі – "Удар блискавки-24"., пише Yle.

Навчання країн НАТО "Удар блискавки-24" − що треба знати

Навчання є частиною навчань "Динамічний фронт-25" на території європейських країн: Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Фінляндії навчання відбуватимуться в районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії до 28 листопада.

Там візьмуть участь приблизно 3600 військовослужбовців, з них близько 1250 солдатів міжнародних сил прибудуть до регіону.

Advertisement

Метою навчань стане демонстрація оборонних можливостей Північноатлантичного союзу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного командування, управління та співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування Альянсу.

"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від членів Альянсу дуже швидко, а також від командування збройних сил Альянсу. Це гарний приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з силами і засобами Альянсу формує міцну оборону в північній частині Фінляндії та НАТО", – пояснив полковник Янне Мякітало.

Більше по темі Російська пропаганда прагне зіштовхнути українців і поляків Поки російська дезінформація намагається посіяти недовіру між українцями та поляками, головний редактор авторитетного польського видання Onet.pl розставляє всі крапки над "і".

Масштабні ядерні навчання НАТО "Стійкий полудень"

14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).

Advertisement

У навчаннях беруть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Великої Британії та Данії.

Наразі НАТО не уточнює сценарій та подробиці навчань, однак, за даними військових експертів, у маневри входить відпрацювання безпечного переміщення американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і встановлення під винищувачами.

Союзники поглиблюють зв’язки на тлі того, що НАТО називає Пекін "одним із рушіїв" війни Росії проти України.