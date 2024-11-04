У Яванському морі військово-морські сили Індонезії та Росії розпочали перші спільні військові навчання.

Тренування триватимуть у межах покращення відносин між країнами, повідомляє Reuters із посиланням на ВМС Індонезії.

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Військові навчання Індозенії та Росії - що відомо

Навчання проходитимуть 4 - 8 листопада поблизу індонезійського міста Сурабая, на схід від столиці Джакарти. Чотири російські військові кораблі прибули у неділю.

У ВМС Індонезії заявили, що спільні навчання є «актуалізацією міжнародного партнерства» між індонезійським і російським флотом.

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Президент Індонезії Прабово Субіанто обіцяв зміцнювати зв’язки з Росією в оборонній сфері, прагнучи налагодити зв’язки з будь-якою країною в межах довготривалої позаблокової зовнішньої політики.

На думку аналітиків, навчання свідчать про активнішу готовність Індонезії «дружити» з будь-якою країною.

Під час поїздки до Москви в липні Прабово назвав Росію своїм «великим другом».

Індонезія планує приєднатися до БРІКС − подробиці

25 жовтня очільник МЗС Індонезії заявив, що його країна хоче стати учасницею БРІКС.

"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної й активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", − наголошував міністр.

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Індонезія розглядає БРІКС як "інструмент" для просування інтересів глобального Півдня.

БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).