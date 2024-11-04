USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запустила ініціативу з бюджетом 1,8 млн доларів для підтримки навчання та працевлаштування українців, повідомило Міністерство економіки України.

Ініціатива "Конкурентоспроможна економіка України" − що треба знати

"USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу", − наголосила директорка Місії USAID в Україні Джулі Конен.

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Ініціатива спрямована на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку, зокрема молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам для реалізації їхнього потенціалу в найдинамічніших галузях економіки.

Передбачається також підтримка жінок у здобутті навичок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

"За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки", − зауважила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програму втілюють спільно з Міністерством економіки України та зосереджуватимуть на підготовці фахівців для будівництва та логістики.

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Ініціатива містить вісім компонентів, кожен з бюджетом 230 тис. доларів, та триватиме до 30 червня наступного року.

Компанії та організації можуть подавати заявки на участь в одному або декількох напрямках проєкту, які охоплюють розбудову HR-спільноти, підвищення кваліфікації фахівців, партнерство з приватним сектором та підтримку вразливих груп населення.

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