Напередодні зими Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро. Кошти спрямують на забезпечення українців теплом.

Про це заявила міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бербок оголосила про новий пакет допомоги для України

“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку”, – сказала німецька дипломатка.

Advertisement

Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України та заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.

Крім того, міністрка закордонних справ Німеччини обговорила з українським колегою співпрацю у виробництві дронів.

“Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих”, – зазначила Бербок.

До Києва прибула керівниця МЗС Німеччини Бербок

4 листопада до столиці України з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Бербок має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Advertisement

"Майже 1000 днів українці прагнули миру. З першого дня – а особливо зараз – непохитно: Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру", − додала німецька дипломатка.