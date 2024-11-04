Напередодні зими Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро. Кошти спрямують на забезпечення українців теплом.
Про це заявила міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Бербок оголосила про новий пакет допомоги для України
“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку”, – сказала німецька дипломатка.
Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України та заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.
Крім того, міністрка закордонних справ Німеччини обговорила з українським колегою співпрацю у виробництві дронів.
“Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих”, – зазначила Бербок.
До Києва прибула керівниця МЗС Німеччини Бербок
4 листопада до столиці України з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Бербок має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
"Майже 1000 днів українці прагнули миру. З першого дня – а особливо зараз – непохитно: Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру", − додала німецька дипломатка.