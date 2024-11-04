4 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомило німецьке МЗС.

Анналена Бербок прибула до Києва − що треба знати

"Ми протидіємо цій жорстокості нашою людяністю та підтримкою, щоб українці могли не тільки пережити зиму, а й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі", − наголосила Бербок після прибуття до української столиці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначається, цього разу Бербок має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Advertisement

"Майже 1000 днів українці прагнули миру. З першого дня – а особливо зараз – непохитно: Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли йти своїм шляхом до справедливого миру", − додала Бербок.

Більше по темі У Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські навчання НАТО У навчаннях братимуть участь понад 3,5 тис. військовослужбовців.

За її словами, російський президент Путін хоче використати війну на виснаження, щоб зламати українців.

Однак як зазначила Бербок, Німеччина та партнери протидіють Росії "своєю людяністю та підтримкою".

Відповіддю на незліченну кількість розбомблених теплоелектростанцій і ліній електропередач вона назвала "зимова парасолька захисту", яку ФРН нещодавно розширила, надавши додаткові 170 млн євро на екстрену енергетичну допомогу. Відповіддю на посилення російського безпілотного терору стала ініціатива посилення протиповітряної оборони.

Advertisement

Бербок запевнила, що ми не заспокоїмося, адже "кожна окрема система ППО має значення".

Вона підкреслила, що Росії доведеться заплатити за завдані Україні збитки. Поки цього не станеться, G7 підтримає Україну кредитом до 50 мільярдів доларів, використовуючи прибутки від знерухомлених російських державних активів, додала політик.

"Майже 1000 днів ми разом дивилися в майбутнє. Путін хотів раз і назавжди відірвати Україну від Європи. Через майже 1000 днів країна ближча до ЄС, ніж будь-коли. Ми підтримуємо сміливі кроки реформаторського курсу та продовжуємо їх заохочувати, особливо у сфері боротьби з корупцією та свободи ЗМІ", − наголосила керівниця німецького МЗС.

Advertisement

З початку повномасштабної війни Бербок вже увосьме відвідує Україну.

Британія та Німеччина підписали історичну оборонну угоду з додатком про Україну

Велика Британія та Німеччина уклали оборонну угоду Trinity House Agreement, яка передбачає спільний розвиток нових видів озброєнь.

Зокрема далекобійних ракет, а також посилення військової підтримки України.

Велика Британія виділила ще 120 млн фунтів стерлінгів для підтримки Коаліції морських сил і засобів для України. 20 жовтня Україна підписала угоду з Німеччиною про негайне посилення системи протиповітряної оборони.

Advertisement

Німеччина залишає за собою право посилити санкції проти Північної Кореї в разі прямого залучення великої кількості солдатів КНДР у бойові дії на боці Росії.