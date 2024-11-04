Після руйнівних повеней минулого тижня біля Валенсії, сильні зливи знову обрушилися на Іспанію, цього разу на Барселону.

Влада була змушена вжити екстрених заходів, призупинивши рух потягів та авіарейсів, повідомляє AP.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Барселону обрушилися сильні зливи

Міністр транспорту Іспанії повідомив про зупинку всіх приміських поїздів на північному сході Каталонії та перенаправлення 15 рейсів з аеропорту Барселони.

Мешканців міста попередили про небезпеку та закликали уникати ущелин та каналів.

Advertisement

У Таррагоні, що знаходиться на півдорозі між Барселоною та Валенсією, скасували заняття у школах через червоний рівень небезпеки.

Тим часом у Валенсії продовжуються пошуки жертв повеней минулого тижня. Волонтери, військові та поліція розчищають місто від наслідків стихії.

Наразі влада ще не може назвати точну кількість зниклих безвісти.

Повені у Іспанії - що відомо

Декілька днів тому південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені.

Місцева влада Пайпорти заявляв, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

Очільник Валенсії Карлос Масон повідомляв на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.

Advertisement

31 жовтня кількість жертв унаслідок руйнівних повеней в Іспанії перевищила 100 осіб.