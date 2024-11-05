Російська Федерація дозволила візит Головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який відвідає місця, де утримуються військовополонені.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зустріч з родинами полонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з членами родин полонених військовослужбовців військової частини 3033.

На зустрічі були присутні представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Міністерства реінтеграції, НІБу, Нацгвардії та представник військової частини.

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Родини полонених цікавилися, чому на зустрічі немає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Представники МКЧХ повідомили, що працюють із приватними даними, тож громадяни можуть звертатися до них у приватному порядку", – пояснив представник уповноваженого Юрій Ковбаса.

Більше по темі 10 тисяч солдатів із КНДР скоро можуть вступити в бій у Курській області Раніше держсекретар США Блінкена заявляв про те, що на Курщину прибули близько 8 тис. солдатів із КНДР.

Що відомо про стан здоров'я українських полонених

На питання про стан здоров'я українських військовополонених, представник омбудсмена зазначив: "Росія як і раніше не дотримується Женевських конвенцій, і це видно по тому стану, в якому повертаються додому воїни після полону".

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"Однак нарешті стало відомо, що РФ погодила візит Головному омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою", - повідомив Лубінець.

Пріоритетність у репатріації - подробиці

Родичам полонених також розповіли про пріоритетність у репатріації, прописану у Женевських конвенціях:

"Це тяжкохворі, тяжкопоранені та жінки. Також тут діє принцип справедливості щодо якомога швидшого повернення тих, хто утримується у ворожому полоні з 2014 року; тих, хто потрапив у полоні, або вважається зниклим безвісти чи загиблим із однієї сім’ї; засуджених. На щастя, у 2024 році Україні вдається повертати на Батьківщину таку категорію громадян", - зазначив Лубінець.

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Лубінець додав, що з російського полону вже звільнено 3 767 громадян України. У цьому допомагають Катар та ОАЕ.

Україна вимагає списки полонених, яких РФ готова терміново повернути

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані», - заявляв Дмитро Лубінець.