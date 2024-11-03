Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець спростував звинувачення Росії щодо обміну полоненими

Український омбудсмен заперечив заявили росіян начебто Україна не хоче забирати деяких полонених.

«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані», - написав Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

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Він наголосив, що Київ прагне звільнити всіх полонених українців та готовий до обмінів.

Лубінець наголосив, що зазвичай саме Росія гальмує цей процес.

Обмін полоненими

У жовтні Україна повернула з російського полону ще 95 захисників - 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів.

Більше по темі Операція в Курській області стимулює РФ до обмінів полоненими, - ISW Від початку наступу ЗСУ на Курщині Київ та Москва провели чотири обміни.

Цього разу вдалося звільнити захисників Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Серед них - чимало оборонців, яких РФ засудила на тривалі терміни.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни писали, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими.

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Аналітики нагадали, що 18 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін - четвертий від початку наступу Сил оборони на Курщині в серпні 2024 року. Для порівняння, з 1 січня до 6 серпня 2024 року Київ та Москва провели лише три обміни.