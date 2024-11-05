Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Римі.

Головною темою обговорення була підтримка союзниками права України на самооборону, повідомила сама Мелоні після зустрічі, повідомляє Sky tg24.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Переговори Рютте і Мелоні - подробиці

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрілися у Римі, щоб обговорити підтримку України, справедливий мир та зміцнення НАТО.

Advertisement

Обидва лідери наголосили на важливості продовження допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Мелоні підтвердила, що Італія надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема, для відбудови країни. Рютте подякував Італії за лідерство у цьому питанні.

Мелоні та Рютте підкреслили важливість досягнення справедливого миру в Україні та роль НАТО у цьому процесі.

Більше по темі В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall − Рютте На новому заводі в Баварії американські та європейські компанії вже виробляють 1000 ракет Patriot.

Лідери обговорили необхідність адаптації Альянсу до нових викликів, таких як штучний інтелект та гібридні загрози.

"Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки і військової допомоги Україні в 2024 році", – сказав Рютте.

Advertisement

Він додав, що НАТО буде продовжувати бути на боці України, тому що "боротьба України – це боротьба всіх нас".

Зеленський представив прем’єрці Італії "План перемоги" - що відомо

11 жовтня у Римі президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні подробиці "Плану перемоги" України.

Зеленський подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, а також додав, що обговорив із Мелоні перспективи розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-союзниках.