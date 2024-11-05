Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Римі.
Головною темою обговорення була підтримка союзниками права України на самооборону, повідомила сама Мелоні після зустрічі, повідомляє Sky tg24.
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Переговори Рютте і Мелоні - подробиці
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрілися у Римі, щоб обговорити підтримку України, справедливий мир та зміцнення НАТО.
Обидва лідери наголосили на важливості продовження допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.
Мелоні підтвердила, що Італія надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема, для відбудови країни. Рютте подякував Італії за лідерство у цьому питанні.
Мелоні та Рютте підкреслили важливість досягнення справедливого миру в Україні та роль НАТО у цьому процесі.
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Лідери обговорили необхідність адаптації Альянсу до нових викликів, таких як штучний інтелект та гібридні загрози.
"Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки і військової допомоги Україні в 2024 році", – сказав Рютте.
Він додав, що НАТО буде продовжувати бути на боці України, тому що "боротьба України – це боротьба всіх нас".
Зеленський представив прем’єрці Італії "План перемоги" - що відомо
11 жовтня у Римі президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні подробиці "Плану перемоги" України.
Зеленський подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, а також додав, що обговорив із Мелоні перспективи розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-союзниках.