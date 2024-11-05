На Покровському напрямку військові Російської Федерації розстріляли шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Українські правоохоронці почали розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Розстріли військових на Донеччині - що відомо

23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців.

Через деякий час загарбники розстріляли беззбройних військовополонених.

1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники ЗС РФ вбили з автоматичної зброї.

Advertisement

Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

13 жовтня DeepState у своєму Телеграм-каналі повідомив, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йшлося у повідомленні проєкту.

Advertisement

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.