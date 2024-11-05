Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що погрози "мінування", які ненадовго зірвали голосування на двох виборчих дільницях, походили з Росії, пише CNN.

Джорджія входить до переліку ключових штатів. Це штати, де результати можуть змінюватися від виборів до виборів). Схиливши на свою сторону один або декілька ключових штатів можна гарантовано здобути перемогу на виборах президента США 2024 року.

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Росія зірвала вибори президента США на двох дільницях - що відомо

«Ми чули погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень», - сказав Раффенспергер.

Він не уточнив, як саме державні чиновники визначили, що погрози про замінування надійшли з Росії.

За повідомленням поліції округу Фултон, неправдиві погрози стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.

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За даними Бюро перепису населення США, населення цього міста майже на 90% складається з чорношкірих.

«Схоже, що вони задумали щось погане, і вони не хочуть, щоб у нас були гладкі, чесні і точні вибори», - сказав Раффенспергер про Росію.

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«Все, що може змусити нас воювати між собою, вони можуть вважати своєю перемогою» Бред Раффенспергер

Президентські вибори у США 2024 − що відомо

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).