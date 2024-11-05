Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував у Флориді, пише CNN.

Трамп проголосував на виборах президента

У повідомленні зазначається, що колишній президент прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Я провів чудову кампанію. Я думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що це найкраща кампанія, яку ми проводили», – заявив Трамп.

Advertisement

Напередодні опонентка Трампа, кандидатка в президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США.

Президентські вибори у США 2024 − що відомо

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Більше по темі Вже менше латиноамериканців віддають перевагу Камалі Гарріс У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

Advertisement

29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів. Секретна служба Штатів встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів, а також Військово-морської обсерваторії США та будинку Гарріс в окрузі Колумбія.