Росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових на Курщині, повідомляє DeepState у своєму Телеграм-каналі.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йдеться у повідомленні проєкту.

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Аналітики DeepState зазначають, що наразі додаткові подробиці з'ясовуються, але вже точно відомо, що «хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися».

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У DeepState також додали, що зараз ситуація на Курщині «не така радісна. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко».

Розстріл росіянами полонених на Курщині – реакція українського омбудсмена

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Телеграм-каналі вже відреагував на черговий воєнний злочин росіян.

«Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян», – написав Лубінець.

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У жовтні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже заявляв, що звернеться до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через розстріл росіянами українських військовополонених.