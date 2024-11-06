Питання використання нерозмитнених автомобілів в Україні залишається актуальним для багатьох водіїв. Не існує єдиної відповіді щодо дозволеного терміну перебування таких транспортних засобів на території країни, оскільки тривалість законного використання нерозмитненого авто відрізняється залежно від деяких умов.

Процес розмитнення авто в Польщі у 2024 році

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Якщо ви придбали автомобіль на території ЄС у 2024 році та плануєте розмитнити його для користування в Польщі, важливо розуміти, як формується вартість цього процесу. Мито для таких авто залишається на рівні 10% від заявленої вартості авто (0% для електромобілів), а ПДВ — 20% від суми вартості, мита та акцизу. Після перетину кордону ви ще зможете якийсь час користуватися автомобілем без необхідності його терміново розмитнити. Так, українці, які приїхали до Польщі на автомобілі та перебувають у країні понад 180 днів, мають його лише зареєструвати.

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Для цього необхідно подати заяву про реєстрацію авто до районної адміністрації за місцем проживання та всі необхідні документи, а саме: посвідчення особи власника, сертифікат відповідності транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію в Україні, страховку, техогляд та техпаспорт (за наявності). Документи, видані українською мовою, обов'язково необхідно подати разом з перекладом на польську мову.

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Щодо авто, ввезеного з ЄС, то серед митних платежів, які є обов'язковими при реєстрації, також є акцизний податок. Він розраховується індивідуально для кожного авто залежно від типу та об'єму двигуна. Для бензинових двигунів до 3000 см³ ставка становить приблизно 50 євро, а понад 3000 см³ — вже цілих 100 євро. Для дизельних двигунів до 3500 см³ ставка становить 75 євро, а для тих, що понад 3500 см³ — вже цілих 150 євро. Тож економічно вигідніше ввозити електрокари або авто з невеликими двигунами малої потужності.

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Більш детально про формулу розрахунку акцизу вам розкаже митний брокер, оскільки на цю цифру впливає як об'єм двигуна, так і кількість повних років автомобіля. До вартості акцизу завжди додається мито та ПДВ, тож сума в кінці може вас неприємно здивувати. Щоб розрахувати приблизну вартість розмитнення вашого авто, зверніться до Державної митної служби або скористайтеся онлайн-калькуляторами.

Не забувайте про спеціальну оплату — Opłata recyklinkowa. Незалежно від того, реєструєте ви автомобіль, куплений в ЄС або поза ним, ви змушені оплатити цей збір, який є стандартним у Польщі та становить 500 PLN.

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Розмитнення авто з Польщі в Україні: правила та вартість

Відповідно до чинного Митного кодексу України, автомобілі підлягають державній реєстрації під час перетину кордону, щойно вони потрапляють на митну територію України. Митне оформлення проводиться незалежно від вартості авто за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України. Наразі пільговий період для того, щоб провести митну процедуру для автомобіля, який був завезений через кордон, становить 360 днів.

Для того, щоб в'їхати в Україну на авто з іноземною реєстрацією, потрібні такі документи:

закордонний паспорт (для іноземців) або паспорт громадянина України;

дійсне водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію на автомобіль із дійсним страховим полісом;

міжнародна карта автомобільного страхування "Зелена карта".

Наразі діють дуже вигідні умови для ввезення в Україну електрокарів. Їх можна ввозити без сплати мита й ПДВ, а нещодавно ці авто звільнили від збору за першу реєстрацію (від 3 до 5% від вартості машини). Тож фактично електромобілі можна ввозити з майже "нульовим розмитненням". При цьому майже всю суму після купівлі-продажу авто та перевезення його через кордон ви сплачуєте за сам автомобіль з мінімальною податковою ставкою.

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Змінився також і механізм оподаткування транспортних засобів, які надходять в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Тепер митні платежі за ввезення такого транспортного засобу не стягуються, проте дещо ускладнився процес підготовки документів та виконання митних формальностей.