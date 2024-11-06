Республіканець Дональд Трамп виступаючи перед своїми прихильниками після своєї фактичної перемоги на виборах президента США 2024 року, затанцював на трибуні під знаменитий хіт Village People «Y.M.C.A.».

На відео, яке швидко розповсюджується в Мережі, можна побачити, як, після промови, Трамп виконує найпростіші танцювальні рухи під популярну пісню, що є таким собі гімном розваг для багатьох поколінь.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Хіт диско-групи Village People, що вперше прозвучав ще у 1978 році, і досі популярний. Пісня дуже популярна на спортивних подіях у США та Європі, адже вболівальники під час змагань охоче повторюють рухи, що стали символізувати назву пісні.

Advertisement

Трамп виграв вибори президента США 2024 - що варто знати

Сьогодні в обід стало відомо, що республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президенство.

Вибори у США: Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа
Більше по темі

Вибори у США: Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа

Іноземні інвестори знову вірять в економіку України.

Перемогу Трампа засвідчили підрахунки Associated Press.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Advertisement

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, брали участь ще 16 кандидатів. 

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Advertisement

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів навіть приводила у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти США
Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти
Київ Пост
26хв тому
Що означатиме президентство Трампа для України? Трамп
Що означатиме президентство Трампа для України?
Київ Пост
41хв тому
Вибори у США: Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа Трамп
Вибори у США: Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа
Київ Пост
2г тому
Українці у соцмережах нагадують Трампу про його "закінчу війну за 24 години" Трамп
Українці у соцмережах нагадують Трампу про його "закінчу війну за 24 години"
Юлія Струк
4г тому
Спонсорований контент
" Попередній Чи можна їздити на українських номерах в Польщі у 2024 році та як розмитнити авто з Польщі в Україні
Далі » На Курському напрямку Росія втратила понад 20 тисяч солдатів − Сирський