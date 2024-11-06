На відео, яке швидко розповсюджується в Мережі, можна побачити, як, після промови, Трамп виконує найпростіші танцювальні рухи під популярну пісню, що є таким собі гімном розваг для багатьох поколінь.

Республіканець Дональд Трамп виступаючи перед своїми прихильниками після своєї фактичної перемоги на виборах президента США 2024 року, затанцював на трибуні під знаменитий хіт Village People «Y.M.C.A.».

🕺🇺🇸Це переможний танок Дональда Трампа, яким він закінчив своє звернення до американців pic.twitter.com/FmT2TGHZ55

Хіт диско-групи Village People, що вперше прозвучав ще у 1978 році, і досі популярний. Пісня дуже популярна на спортивних подіях у США та Європі, адже вболівальники під час змагань охоче повторюють рухи, що стали символізувати назву пісні.

Трамп виграв вибори президента США 2024 - що варто знати

Сьогодні в обід стало відомо, що республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президенство.

Перемогу Трампа засвідчили підрахунки Associated Press.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, брали участь ще 16 кандидатів.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів навіть приводила у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.